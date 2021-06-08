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Авария на газопроводе на Прикарпатье: ГСЧС эвакуировала двух жителей

Автор: Юлия Струк

В Ивано-Франковской области произошла разгерметизация на магистральном газопроводе "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы". Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала двух местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения. Жилые дома на расстоянии 1 км и завод ЧАО "Ивано-Франковскцемент" на расстоянии 500 метров", - говорится в сообщении.

Спасатели оцепили место разгерметизации. Аварийная бригада РЭС обесточила деревню Клузов.

"На месте происшествия работают аварийные бригады "Ивано-Франковскгаз" и Богородчанского ЛО УМГ, обслуживающего данный газопровод. От ГСЧС привлечено 28 человек и 9 ед. техники", - указано в сообщении.

Напомним, сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован.

Глава Оператора ГТС Сергей Макогон уточнил, что это газопровод-отвод диаметра 500 мм местного значения, а не магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.

Как писало РБК-Украина, в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубнов. Как выяснилось, взрыв произошел из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

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Новости Украины ГСЧСгазопроводИвано-Франковская область