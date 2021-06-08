Авария на газопроводе на Прикарпатье: ГСЧС эвакуировала двух жителей

В Ивано-Франковской области произошла разгерметизация на магистральном газопроводе "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы". Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала двух местных жителей.

"По состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения. Жилые дома на расстоянии 1 км и завод ЧАО "Ивано-Франковскцемент" на расстоянии 500 метров", - говорится в сообщении.

Спасатели оцепили место разгерметизации. Аварийная бригада РЭС обесточила деревню Клузов.

"На месте происшествия работают аварийные бригады "Ивано-Франковскгаз" и Богородчанского ЛО УМГ, обслуживающего данный газопровод. От ГСЧС привлечено 28 человек и 9 ед. техники", - указано в сообщении.