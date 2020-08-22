Взрыв газа в жилом доме в России: количество жертв увеличилось

Тело второй погибшей нашли под завалами дома в Ярославле, Российская Федерация. Там взорвался газ.

Об этом сообщают РИА Новости.

Спасатели все еще разбирают завалы в Ярославле.

В МЧС заявили, что после взрыва газа ищут еще 38 человек, прописанных в доме, где они - пока не известно.

Кроме того, под завалами после взрыва газа в доме может находиться ребенок.

Также сообщается, что в городе объявлен режим ЧС из-за взрыва газа в жилой многоэтажке.

Напомним, 21 августя в городе Ярославль, Российская Федерация, в жилом доме произошел взрыв газа.

С начала сообщалось, что один человек погиб, еще трое получили ранения.