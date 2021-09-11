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Взрыв газа в российском Ельце: погибли три человека, среди них ребенок

Автор: Артур Родивилов

Число погибших при взрыве в многоквартирном двухэтажном доме в российском Ельце достигло трех. Среди них - один ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Продолжаются поиски еще одного человека.

"Обнаружены еще два тела. Одно из них извлечено", - сказал представитель администрации Елецкого района.

Ранее МЧС сообщило, что спасатели достали тело женщины. Пострадали шесть человек. Четверо из них остаются в больнице, в том числе один ребенок.

Взрыв произошел сегодня, 11 сентября, ночью. Предварительно, основная причина - утечка газа из-за неисправности газового оборудования, "либо халатности при обращении с ним". Также проверяется версия детонации газового баллона.

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Взрыв