Вибух газу в російському Єльці: загинули три людини, серед них дитина

Кількість загиблих під час вибуху в багатоквартирному двоповерховому будинку в російському Єльці досягла трьох. Серед них-одна дитина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".
Тривають пошуки ще однієї людини.
"Виявлено ще два тіла. Одне з них вилучено", - сказав представник адміністрації Єлецького району.
Раніше МНС повідомило, що рятувальники дістали тіло жінки. Постраждали шестеро людей. Четверо з них залишаються в лікарні, в тому числі одна дитина.
Вибух стався сьогодні, 11 вересня, вночі. Попередньо, основна причина - витік газу через несправність газового обладнання, "або недбалість при поводженні з ним". Також перевіряється версія детонації газового балона.