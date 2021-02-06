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Взрыв во французском Бордо: одна женщина погибла, мужчина в критическом состоянии

Автор: Роман Тверденко

Под обломками дома, который взорвался утром в субботу в Бордо, нашли тело женщины. Ей было 88 лет.

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Об этом сообщает BFMTV.

Спасатели с помощью собак нашли женщину под руинами здания, но для извлечения ее понадобилось несколько часов. Ее извлекли мертвой. Известно также, что в тяжелом состоянии госпитализирован 89-летний мужчина, который был мужем погибшей. По мнению врачей, его жизнь под угрозой. По предварительным данным, ему принадлежал гараж, где и случился взрыв.

В субботу, 6 февраля, утром произошел взрыв в Бордо. В результате происшествия произошел обвал здания, а взрывная волна привела к повреждению окон и витрин в ближайших домах. Существует риск обвала ближайших зданий.

Основная версия случившегося - утечка бытового газа. Причина взрыва может быть связана с работами в гараже.

Напомним, в результате мощного взрыва в испанской столице Мадриде пострадали 11 человек.

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