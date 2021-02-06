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Вибух у французькому Бордо: одна жінка загинула, чоловік у критичному стані

Автор: Роман Тверденко

Під уламками будинку, який вибухнув вранці в суботу в Бордо, знайшли тіло жінки. Їй було 88 років.

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Про це повідомляє BFMTV.

Рятувальники за допомогою собак знайшли жінку під руїнами будівлі, але для вилучення її знадобилося кілька годин. Її витягли мертвою. Відомо також, що у важкому стані госпіталізовано 89-річного чоловіка, який був чоловіком загиблої. На думку лікарів, його життя під загрозою. За попередніми даними, йому належав гараж, де і стався вибух.

У суботу, 6 лютого, вранці стався вибух у Бордо. В результаті події стався обвал будівлі, а вибухова хвиля призвела до пошкодження вікон та вітрин в найближчих будинках. Існує ризик обвалу найближчих будівель.

Основна версія того, що сталося - витік побутового газу. Причина вибуху може бути пов'язана з роботами в гаражі.

Нагадаємо, в результаті потужного вибуху в іспанській столиці Мадриді постраждали 11 осіб.

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