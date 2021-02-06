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Взрыв во Франции: три человека ранены

Автор: Анастасия Рокитна

В результате масштабного взрыва во французком Бордо пострадали три человека. Еще двое человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает AFP.

Правоохранители устанавливают причины взрыва в Бордо. Сейчас полицейскими оцепили район.

Взрыв произошел на одном из верхних этажей жилого здания.

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РБК-Украина ранее писало, что во французком Бордо сегодня днем прогремел мощный взрыв.

Напомним, в немецком Меммингене произошел взрыв в офисе Красного Креста. В результате инцидента пострадали пять человек.

Также ранее РБК-Украина писало, что на Кипре произошел взрыв в центре COVID-вакцинации.

Отметим, в результате мощного взрыва в испанской столице Мадриде пострадали 11 человек.

Также сообщалось о причине взрыва в центре Мадрида. Было известно об эвакуации дома престарелых, который расположен вблизи места взрыва.

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