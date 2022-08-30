Взрыв в Еленовке мог вызвать снаряд от огнемета, - Офис генпрокурора

Спустя месяц после взрыва в колонии в Еленовке Донецкой области в Офисе генпрокурора Украины заявили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Источником взрыва в колонии, в результате которого погибли десятки украинских пленных, вероятно, стал термобарический боеприпас.
"Взорваться могла капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь", - сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
К такому выводу следствие пришло по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов из подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.
По словам следователей, в ходе уголовного производства продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования.
Досудебное расследование по уголовному производству по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединено с умышленным убийством) осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины под наблюдением прокуроров ОГПУ.
Что известно о теракте в Еленовке
29 июля оккупанты убили около 40 и ранили около 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними. В России же заявили, что удар по колонии нанесли якобы ВСУ с использованием HIMARS.
В Генштабе ВСУ завили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.
Позже стало известно, что российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке. Факт массового убийства украинцев в колонии, который был спланирован, подтвердил перехват разговора оккупантов.
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