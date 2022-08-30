UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрыв в Еленовке мог вызвать снаряд от огнемета, - Офис генпрокурора

Фото: взрыв в Еленовке мог вызвать снаряд от огнемета (РосСМИ)
Автор: Константин Широкун

Спустя месяц после взрыва в колонии в Еленовке Донецкой области в Офисе генпрокурора Украины заявили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Источником взрыва в колонии, в результате которого погибли десятки украинских пленных, вероятно, стал термобарический боеприпас.

"Взорваться могла капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь", - сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

К такому выводу следствие пришло по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов из подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

По словам следователей, в ходе уголовного производства продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования.

Досудебное расследование по уголовному производству по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединено с умышленным убийством) осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины под наблюдением прокуроров ОГПУ.

Что известно о теракте в Еленовке

29 июля оккупанты убили около 40 и ранили около 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними. В России же заявили, что удар по колонии нанесли якобы ВСУ с использованием HIMARS.

В Генштабе ВСУ завили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.

Позже стало известно, что российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке. Факт массового убийства украинцев в колонии, который был спланирован, подтвердил перехват разговора оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовЕленовкаВторжение России в Украину