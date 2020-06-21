Взрыв дома в Киеве: силовики рассматривают две версии инцидента

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в 9-этажном доме в Киеве, который произошел утром, 21 июня. Рассматривается версия, что взрыв произошел при помощи взрывчатки.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

"Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал он, добавив, что понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва.

Отметим, ранее спасатели эвакуировали 21 человека. В результате взрыва, по состоянию на 12:00, погибли двое человек. Продолжается ликвидация последствий взрыва.

Взрыв произошел в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5. В результате произошло разрушение межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

Сначала предварительной причиной инцидента в ГСЧС называли взрыв газовоздушной смеси.

Ранее сообщалось, что этой ночью в Кривом Роге произошел пожар в 9-этажном доме, в результате чего несколько жителей эвакуировали, а также обнаружили тело мальчика.