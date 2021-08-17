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Взрыв в Днепре переквалифицировали с несчастного случая на убийство

Автор: РБК-Украина

Взрыв в Днепре, который произошел 15 августа, переквалифицировали с несчастного случая на умышленное убийство и самоубийство. Следствие склоняется к тому, что инцидент произошел в ходе семейной ссоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

В воскресенье в полицию поступило сообщение о взрыве газа на первом этаже двухэтажного дома. На момент взрыва в квартире находилась супружеская пара, на месте были обнаружены их тела.

По результатам вскрытия, смерть 55-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, а смерть 51-летней женщины - от отравления угарным газом.

"Одной из версий событий является конфликт между супругами, в ходе которого женщина нанесла ножевое ранение мужчине, от которого последний скончался. После чего, она решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу в Днепре на первом этаже дома на улице Шмидта произошел взрыв газовоздушной смеси, были открыты два уголовных дела по статьям "несчастный случай" и "служебная халатность".

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ДнепрВзрыв