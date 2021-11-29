Взрыв на Бурштынской ТЭС: полиция завела дело и ждет результатов экспертиз

По факту взрыва на Бурштынской ТЭС (тепловой электростанции) открыто уголовное дело. Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности при проведении работ с высокой опасностью.

Об этом РБК-Украина сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"В настоящее время начато уголовное производство по ч.1 ст. 272 УК Украины. Но пока расследование не проводится, потому что мы ждем соответствующих актов и экспертиз от ГСЧС и других соответствующих служб, которые предоставят свои выводы. Тогда мы будем решать о возможном расследовании", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бурштынской ТЭС произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.

В частности, на котле седьмого энергоблока прорвало трубу диаметром 60 мм, после чего произошел выброс газопаровой смеси и газов.