Вибух на Бурштинській ТЕС: поліція завела справу і чекає на результати експертиз

"На даний час розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 КК України. Але поки розслідування не проводиться, тому що ми чекаємо відповідних актів і експертиз від ДСНС та інших відповідних служб, які нададуть свої висновки. Тоді ми будемо вирішувати про можливе розслідування", - повідомили в поліції.