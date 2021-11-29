Вибух на Бурштинській ТЕС: поліція завела справу і чекає на результати експертиз

За фактом вибуху на Бурштинській ТЕС (тепловій електростанції) відкрито кримінальну справу. Інцидент кваліфікували як порушення правил безпеки при проведенні робіт з високою небезпекою.
Про це РБК-Україна повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.
"На даний час розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 КК України. Але поки розслідування не проводиться, тому що ми чекаємо відповідних актів і експертиз від ДСНС та інших відповідних служб, які нададуть свої висновки. Тоді ми будемо вирішувати про можливе розслідування", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бурштинській ТЕС стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро людей.
Зокрема, на котлі сьомого енергоблоку прорвало трубу діаметром 60 мм, після чого стався викид газопарової суміші і газів.