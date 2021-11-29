RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вибух на Бурштинській ТЕС: поліція завела справу і чекає на результати експертиз

Автор: Дмитро Левицький

За фактом вибуху на Бурштинській ТЕС (тепловій електростанції) відкрито кримінальну справу. Інцидент кваліфікували як порушення правил безпеки при проведенні робіт з високою небезпекою.

Про це РБК-Україна повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

"На даний час розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 КК України. Але поки розслідування не проводиться, тому що ми чекаємо відповідних актів і експертиз від ДСНС та інших відповідних служб, які нададуть свої висновки. Тоді ми будемо вирішувати про можливе розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бурштинській ТЕС стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро людей.

Зокрема, на котлі сьомого енергоблоку прорвало трубу діаметром 60 мм, після чого стався викид газопарової суміші і газів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська областьБурштынская ТЭСВибух