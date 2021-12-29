Взрыв в больнице на Прикарпатье: число жертв возросло до четырех человек

Возросло число погибших в Ивано-Франковской области в результате взрыва в Косовской центральной районной больнице. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук.
По последним данным, в Косовской центральной районной больнице, где произошел взрыв, четыре человека погибли.
"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара", - сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.
Также по ее словам, еще трое человек пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.
"Им предоставляется весь спектр помощи", - сказала Онищук.
Также она подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.
Также из сообщений полиции в Ивано-Франкосвксой области стало известно, что на место сразу прибыли следственно-оперативная группа, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты, спасатели и другие экстренные службы.
На месте происшествия полицейские обеспечивают охрану общественного порядка.
"Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях", - говорится в сообщении.
По окончании осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.
Как известно, 28 декабря вечером в Косовской центральной районной больнице в Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимационной палате. Вначале сообщалось о двух погибших.
Напомним, что под Львовом произошел взрыв газа в жилом доме. В результате пострадала семья из пяти человек.