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Взрыв в Бейруте: международные доноры собрали 253 млн евро помощи

Бейрут, Понедельник 10 августа 2020 03:35
Взрыв в Бейруте: международные доноры собрали 253 млн евро помощи
Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com/NYTBen)
Автор: Инна Собора

ЕС предоставит более 60 млн евро

Международная конференция доноров собрала 252,7 млн евро на помощь Ливану после взрыва в Бейруте. Взрыв разрушил тысячи домов.

Об этом пишет DW.

Так, объем финансовой помощи, предоставляемой Парижем, составит 30 млн евро. В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что помощь ФРГ для "преодоления большого бедствия, которое сейчас происходит в Бейруте", составит 20 млн евро. Комментируя итоги конференции, он отметил, что его впечатлило сколько стран готово помогать Ливану.

Президент США Дональд Трамп также пообещал Бейруту дальнейшую поддержку, но сумму пока не называет.

Ожидается, что Европейский союз предоставит 63 млн евро помощи.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов. Правоохранители Ливана утверждают, что в порту произошел взрыв селитры.

В результате взрыва погибло уже более 220 человек, еще около 5 тысяч пострадали. После взрыва в Бейруте 30 граждан Украины обратились за помощью в посольство.

Среди жертв взрыва в Бейруте есть гражданин Украины.

РБК-Украина также писало, что в результате инцидента были задержаны 16 сотрудников порта Бейрута.

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