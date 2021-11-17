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Взрыв автомобиля в Ливерпуле: террорист планировал акт около 7 месяцев

Автор: Валерия Полищук

Мужчина, погибший в результате взрыва такси в Ливерпуле, планировал террористический акт по меньшей мере семь месяцев. Полиция выяснила, что мужчина страдал от приступов психических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным контртеррористической полиции уроженец Ирака 32-летний Эмад аль-Суалмин арендовал недвижимость Ливерпуле в апреле этого года и с того времени сделал покупки для своей бомбы.

Самодельное устройство сработало, когда террорист сидел на заднем сиденье такси возле больницы. Он погиб в результате взрыва, а водитель такси отделался легкими ранениями, заперев аль-Суалмина в кабине.

Напомним, в Ливерпуле вблизи госпиталя взорвался автомобиль. Через некоторое время стало известно, что инцидент квалифицировали как теракт.

Также РБК-Украина писало, что по подозрению в причастности к теракту задержали четырех человек.

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ЛиверпульТеракт