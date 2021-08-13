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Взрыв автобуса в России: число пострадавших резко возросло, есть первая жертва

Автор: Анастасия Рокитна

В России значительно возросло число пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже. Сообщается о 19 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

В автобусе провели проверку подвижного состава общественного транспорта, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил мэр города. Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже.

"В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб. Пострадавшие доставлены в больницу Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, вчера в России взорвался пассажирский автобус, сначала сообщили о 12 пострадавших.

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ВзрывРоссийская Федерация