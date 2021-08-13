Вибух автобуса у Росії: кількість постраждалих різко зросла, є перша жертва

У Росії значно зросла кількість постраждалих в результаті вибуху автобусу у Воронежі. Повідомляється про 19 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
В автобусі провели перевірку рухомого складу громадського транспорту, підозрілих предметів не виявлено, повідомив мер міста. Слідство вважає технічну версію основною для вибуху автобуса в Воронежі.
"В результаті вибуху в пасажирському автобусі в Воронежі постраждали 19 осіб, одна людина загинула. Постраждалі доставлені в лікарні Воронежа з травмами різного ступеня тяжкості: стан трьох оцінюється лікарями як важкий, вісім осіб - в стані середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні МОЗ.
Нагадаємо, вчора в Росії вибухнув пасажирський автобус, спочатку повідомили про 12 постраждалих.