Взрыв авто в Ливерпуле: полиция установила личность террориста

Британская полиция установила личность террориста, который взорвал автомобиль такси вблизи госпиталя Ливерпуля . Злоумышленник сам погиб во время подрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как установили правоохранители, к теракту причастен 32-летний Эмад Аль Суалмин. В воскресенье, 14 ноября, он вызвал такси и попросил водителя отвезти его в клинику акушерства и гинекологии, которая находилась примерно в 10 минутах езды.

Известно, что террорист подорвал авто сразу возле женского госпиталя. При этом водитель успел выбежать. Пассажир погиб на месте, а таксист получил травмы. - его с ожогами госпитализировали.

Фото: в результате взріва один человек погиб, а еще один пострадал (Getty Images)

Правоохранители сейчас пытаются выяснить, почему пассажир хотел отправиться в больницу и что повлекло внезапный взрыв устройства.

Отмечают, что взрыв в авто произошел незадолго до того, как в соседнем от госпиталя Ливерпульском соборе началась служба в память о погибших на войне. Полиция выясняет, связаны ли эти события.

Фото: полиция устанавливает подробности ЧП (Getty Images)