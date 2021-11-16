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Взрыв авто в Ливерпуле: полиция установила личность террориста

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Британия, Вторник 16 ноября 2021 16:57
Взрыв авто в Ливерпуле: полиция установила личность террориста Фото: в Ливерпуле полиция установила личность взрывателя машины такси (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Британская полиция установила личность террориста, который взорвал автомобиль такси вблизи госпиталя Ливерпуля. Злоумышленник сам погиб во время подрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как установили правоохранители, к теракту причастен 32-летний Эмад Аль Суалмин. В воскресенье, 14 ноября, он вызвал такси и попросил водителя отвезти его в клинику акушерства и гинекологии, которая находилась примерно в 10 минутах езды.

Известно, что террорист подорвал авто сразу возле женского госпиталя. При этом водитель успел выбежать. Пассажир погиб на месте, а таксист получил травмы. - его с ожогами госпитализировали.

Взрыв авто в Ливерпуле: полиция установила личность террористаФото: в результате взріва один человек погиб, а еще один пострадал (Getty Images)

Правоохранители сейчас пытаются выяснить, почему пассажир хотел отправиться в больницу и что повлекло внезапный взрыв устройства.

Отмечают, что взрыв в авто произошел незадолго до того, как в соседнем от госпиталя Ливерпульском соборе началась служба в память о погибших на войне. Полиция выясняет, связаны ли эти события.

Взрыв авто в Ливерпуле: полиция установила личность террористаФото: полиция устанавливает подробности ЧП (Getty Images)

Напомним, полиция Великобритании квалифицировала взрыв автомобиля у больницы в Ливерпуле террористическим актом.

Также правоохранители задержали трех человек по подозрению в причастности к теракту.

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