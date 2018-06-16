Вибух авто у Києві: суд арештував підозрюваного на два місяці

У кримінальному провадженні триває досудове слідство

Святошинський районний суд Києва обрав затриманому власнику автомобіля, в якому на цьому тижні в Києві вибухнула граната, міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Про це повідомляє прес-служба суду.

У повідомленні підкреслюється, що слідчий клопотав перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави, враховуючи, що підозрюваний є учасником АТО, має навички поводження зі зброєю, однак не передбачив настання тяжких наслідків у вигляді можливого травмування людей, хоча міг і повинен був їх передбачити.

"Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін та дослідивши додані до клопотання матеріали, вирішила клопотання слідчого задовольнити. Підозрюваний залишиться під вартою у слідчому ізоляторі протягом 60 днів", - відзначили в прес-службі суду.

Досудове слідство у даному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, затриманому власнику автомобіля, в якому на цьому тижні в Києві вибухнула граната, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Відзначимо, інцидент стався у четвер, коли діти проникли в салон припаркованого авто. В результаті вибуху постраждали чотири дитини.