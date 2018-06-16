Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вибух авто у Києві: суд арештував підозрюваного на два місяці

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 16:49
Фото: місце вибуху в Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

У кримінальному провадженні триває досудове слідство

Святошинський районний суд Києва обрав затриманому власнику автомобіля, в якому на цьому тижні в Києві вибухнула граната, міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Про це повідомляє прес-служба суду.

У повідомленні підкреслюється, що слідчий клопотав перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави, враховуючи, що підозрюваний є учасником АТО, має навички поводження зі зброєю, однак не передбачив настання тяжких наслідків у вигляді можливого травмування людей, хоча міг і повинен був їх передбачити.

"Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін та дослідивши додані до клопотання матеріали, вирішила клопотання слідчого задовольнити. Підозрюваний залишиться під вартою у слідчому ізоляторі протягом 60 днів", - відзначили в прес-службі суду.

Досудове слідство у даному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, затриманому власнику автомобіля, в якому на цьому тижні в Києві вибухнула граната, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Відзначимо, інцидент стався у четвер, коли діти проникли в салон припаркованого авто. В результаті вибуху постраждали чотири дитини.

Поліція підтверджує загибель чоловіка в результаті вибуху в Черкасах Через вибух у Києві усі райони міста до 2 липня мають перевірити на наявність покинутих автомобілів
Теги публікації: Київ, Київ, арешт, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Стало відомо, кому належить кинутий на трасі Київ-Дніпро спорткар
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Стрибайте, біжіть, куди зможете": очевидці розповіли подробиці НП в аеропорту "Київ" (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся