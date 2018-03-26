Взрыв в Александрии: полиция Египта уничтожила 6 террористов

В египетском МВД заявили, что нанесли мощный удар по вооруженному крылу "Братьев-мусульман"

Власти Египта заявили, что в воскресенье, 25 марта, уничтожили шестерых людей, причастных ко взрыву автомобиля в Александрии в субботу накануне президентских выборов. Об этом сообщила Al Jazeera.

В заявлении Министерства внутренних дел страны говорится, что они обнаружили "логово террористов", принадлежащее вооруженному крылу запрещенного мусульманского братства, движения хасамов.

"Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по вооруженному крылу "Братьев-мусульман"... и в ходе перестрелки были убиты шесть их людей", - говорится в заявлении.

Напомним, в Александрии (Египет) в субботу, 24 марта, взорвалась бомба, заложенная под автомобиль, в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, из них один полицейский, ранения получили четверо полицейских. Взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.