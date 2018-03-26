Вибух в Александрії: поліція Єгипту знищила 6 терористів

У єгипетському МВС заявили, що завдали потужного удару по збройному крилу "Братів-мусульман"

Влада Єгипту заявили, що в неділю, 25 березня, знищили шістьох людей, причетних до вибуху автомобіля в Александрії в суботу напередодні президентських виборів. Про це повідомила Al Jazeera.

У заяві Міністерства внутрішніх справ країни сказано, що вони виявили "лігво терористів", що належить збройному крилу забороненого мусульманського братства, руху хасамів.

"Міністерство внутрішніх справ завдало потужного удару по збройному крилу "Братів-мусульман"... і під час перестрілки були вбиті шестеро людей", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Александрії (Єгипет) у суботу, 24 березня, вибухнула бомба, закладена під автомобіль, в результаті інциденту загинули щонайменше дві людини, з них один поліцейський, поранення отримали четверо поліцейських. Вибух був спрямований проти керівника служби безпеки міста.

Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибух.