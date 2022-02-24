Взрыв на аэродроме в Луцке и сирены во Львове: какая ситуация на западе Украины
В Луцке обстрелян аэродром и взорвали телебашню. Тем временем во Львовской области раздается сирена.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Луцк
"Город Луцк - взорвана телебашня", - сообщает МВД.
Кроме того, в результате обстрела аэродрома г. Луцк травмирован спасатель.
Ивано-Франковская область
"В городе Ивано-Франковск попадание снаряда в воинскую часть", - пишет МВД.
Львовская область
Тем временем во Львове включили сирены гражданской обороны.
Стало известно, что обстреляна военная часть в с. Каменка Бужская Львовской области.
В свою очередь председатель председателя Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий призвал жителей региона оставаться дома и следовать всем указаниям.
"Жители Львовщины, сохраняйте спокойствие. Прошу всех максимально ограничить перевозку. Школы, детские сады и вузы переходят на дистанционный режим работы. Не бегите в магазины, не ходите на заправки, сидите дома, бросайте UA: Львов или Первый Запад и следуйте инструкциям", - написал он.
Вместе с тем мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на своей странице в Телеграмме карту укрытий https://bit.ly/3tn4vIT.
Напомним, Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс.
Отметим, Верховная рада ввела военное положение в Украине.
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