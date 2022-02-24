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Взрыв на аэродроме в Луцке и сирены во Львове: какая ситуация на западе Украины

Новина українською →
Луцк, Львов, Четверг 24 февраля 2022 07:57
Взрыв на аэродроме в Луцке и сирены во Львове: какая ситуация на западе Украины Фото: сегодня обстрелян аэропорт в Луцке и раздается сирена во Львове (wikimapia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Луцке обстрелян аэродром и взорвали телебашню. Тем временем во Львовской области раздается сирена.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Луцк

"Город Луцк - взорвана телебашня", - сообщает МВД.

Кроме того, в результате обстрела аэродрома г. Луцк травмирован спасатель.

Ивано-Франковская область

"В городе Ивано-Франковск попадание снаряда в воинскую часть", - пишет МВД.

Львовская область

Тем временем во Львове включили сирены гражданской обороны.

Стало известно, что обстреляна военная часть в с. Каменка Бужская Львовской области.

В свою очередь председатель председателя Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий призвал жителей региона оставаться дома и следовать всем указаниям.

"Жители Львовщины, сохраняйте спокойствие. Прошу всех максимально ограничить перевозку. Школы, детские сады и вузы переходят на дистанционный режим работы. Не бегите в магазины, не ходите на заправки, сидите дома, бросайте UA: Львов или Первый Запад и следуйте инструкциям", - написал он.

Вместе с тем мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на своей странице в Телеграмме карту укрытий https://bit.ly/3tn4vIT.

Взрыв на аэродроме в Луцке и сирены во Львове: какая ситуация на западе Украины

Напомним, Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс.

Отметим, Верховная рада ввела военное положение в Украине.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакции мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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