Вибух на аеродромі в Луцьку та сирени у Львові: яка ситуація на заході України

У Луцьку обстріляно аеродром та підірвано телевежу. Тим часом у Львівській області лунає сирена.

Луцьк

"Місто Луцьк - підірвано телевежу", - повідомляє МВС.

Крім того, внаслідок обстрілу аеродрому м. Луцьк травмовано рятувальника.

Івано-Франківська область

"В місті Івано-Франківськ влучання снаряду у військову частину", - пише МВС.

Львівська область

Тим часом у Львові увімкнули сирени громадянської оборони.

Стало відомо, що обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області.

Своєю чергою голова голови Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький закликав мешканців регіону залишатися вдома та дотримуватися всіх вказівок.

"Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Прошу всіх максимально обмежити перевезення. Школи, дитячі садки та вузи переходять на дистанційний режим роботи. Не біжіть у магазини, не ходіть на заправки, сидіть удома, кидайте UA: Львів або Перший Захід та дотримуйтесь інструкцій", - написав він.

Разом з тим мер Львова Андрій Садовий опублікував на своїй сторінці в Телеграм карту укриттів https://bit.ly/3tn4vIT.