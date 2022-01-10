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Взорвался бензобак. В Закарпатской области аэроплан совершил аварийную посадку

Автор: Анастасия Рокитна

В Закарпатской области, а именно в селе Терново, аэроплан совершил аварийную посадку. У пострадавшего диагностированы ожоги III степени тяжести всего тела.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Госпитализирован парень в возрасте 23 года. Он травмировался во время полета в селе Терново. Там на поле он совершал аварийную посадку аэроплана.

"Во время приземления аэроплана взорвался бензобак. Травмированный доставлен в реанимационное отделение Тячевской ЦРБ", - говорится в сообщении.

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Закарпатская область