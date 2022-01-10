Вибухнув бензобак. У Закарпатській області аероплан здійснив аварійну посадку

У Закарпатській області, а саме у селі Терново, аероплан здійснив аварійну посадку. У постраждалого діагностовано опіки ІІІ ступеня важкості всього тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Госпіталізовано хлопця віком 23 роки. Він травмувався під час польоту у селі Терново. Там на полі він здійснював аварійну посадку аероплану.

"Під час приземлення аероплану вибухнув бензобак. Травмований доставлений в реанімаційне відділення Тячівської ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.