Взломали телефоны. Премьер и министр обороны Испании стали жертвами ПО Pegasus
Мобильные телефоны премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес были взломаны шпионским программным обеспечением Pegasus. На сегодня выясняется, не пострадали ли телефоны других членов правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как заявил глава администрации премьера Испании Феликс Боланьос заявил, что в мае и июне 2021 года "внешние" силы взломали мобильную связь правительства. Телефон Санчеса был заражен дважды, из него были извлечены большие объемы данных.
"Когда мы говорим о внешних вмешательствах, мы имеем в виду, что они чужды государственным органам и не имеют судебной санкции какого-либо официального органа. Вот почему мы классифицируем их как незаконные и внешни", - отметил Боланьос.
По его словам, в настоящее время идет расследование, были ли взломаны телефоны других членов правительства.
Напомним, летом 2021 года выяснилось, что президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью Pegasus.
Это программное обеспечение разработано израильской компанией NSO Group. В марте сообщалось, что Израиль заблокировал продажу шпионского ПО Украине, чтобы не портить отношения с Российской Федерацией.
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