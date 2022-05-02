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Взломали телефоны. Премьер и министр обороны Испании стали жертвами ПО Pegasus

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Мадрид, Понедельник 02 мая 2022 15:44
Взломали телефоны. Премьер и министр обороны Испании стали жертвами ПО Pegasus Фото: испанский премьер Педро Санчес (facebook com pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Артем Горовенко

Мобильные телефоны премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес были взломаны шпионским программным обеспечением Pegasus. На сегодня выясняется, не пострадали ли телефоны других членов правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как заявил глава администрации премьера Испании Феликс Боланьос заявил, что в мае и июне 2021 года "внешние" силы взломали мобильную связь правительства. Телефон Санчеса был заражен дважды, из него были извлечены большие объемы данных.

"Когда мы говорим о внешних вмешательствах, мы имеем в виду, что они чужды государственным органам и не имеют судебной санкции какого-либо официального органа. Вот почему мы классифицируем их как незаконные и внешни", - отметил Боланьос.

По его словам, в настоящее время идет расследование, были ли взломаны телефоны других членов правительства.

Напомним, летом 2021 года выяснилось, что президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью Pegasus.

Это программное обеспечение разработано израильской компанией NSO Group. В марте сообщалось, что Израиль заблокировал продажу шпионского ПО Украине, чтобы не портить отношения с Российской Федерацией.

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