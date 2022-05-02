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Зламали телефони. Прем'єр і міністр оборони Іспанії стали жертвами ПЗ Pegasus

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Мадрид, Понеділок 02 травня 2022 15:44
Зламали телефони. Прем'єр і міністр оборони Іспанії стали жертвами ПЗ Pegasus Фото: іспанський прем'єр Педро Санчес (facebook com pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Артем Горовенко

Мобільні телефони прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та міністра оборони Маргарити Роблес були зламані шпигунським програмним забезпеченням Pegasus. На сьогодні з'ясовується, чи не постраждали телефони інших членів уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як заявив глава адміністрації прем'єра Іспанії Фелікс Боланьос заявив, що в травні і червні 2021 року "зовнішні" сили зламали мобільний зв'язок уряду. Телефон Санчеса був заражений двічі, з нього були витягнуті великі обсяги даних.

"Коли ми говоримо про зовнішні втручання, ми маємо на увазі, що вони чужі державним органам і не мають судової санкції будь-якого офіційного органу. Ось чому ми класифікуємо їх як незаконні і зовнішні", - зазначив Боланьос.

За його словами, в даний час йде розслідування, чи були зламані телефони інших членів уряду.

Нагадаємо, влітку 2021 року з'ясувалося, що президента Франції Еммануеля Макрона могли прослуховувати за допомогою Pegasus.

Це програмне забезпечення розроблене ізраїльською компанією NSO Group. У березні повідомлялося, що Ізраїль заблокував продаж шпигунського ПЗ Україні, щоб не псувати відносини з Російською Федерацією.

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