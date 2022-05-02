Зламали телефони. Прем'єр і міністр оборони Іспанії стали жертвами ПЗ Pegasus

Мобільні телефони прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та міністра оборони Маргарити Роблес були зламані шпигунським програмним забезпеченням Pegasus. На сьогодні з'ясовується, чи не постраждали телефони інших членів уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як заявив глава адміністрації прем'єра Іспанії Фелікс Боланьос заявив, що в травні і червні 2021 року "зовнішні" сили зламали мобільний зв'язок уряду. Телефон Санчеса був заражений двічі, з нього були витягнуті великі обсяги даних.

"Коли ми говоримо про зовнішні втручання, ми маємо на увазі, що вони чужі державним органам і не мають судової санкції будь-якого офіційного органу. Ось чому ми класифікуємо їх як незаконні і зовнішні", - зазначив Боланьос.

За його словами, в даний час йде розслідування, чи були зламані телефони інших членів уряду.