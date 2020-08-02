Взлом аккаунтов знаменитостей: в США задержали еще одного хакера

В Соединенных Штатах полиция задержала 17-летнего Грэма Ивана Кларка по обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в социальной сети Twitter. У хакера было двое сообщников, которых задержали ранее.

Об этом сообщает The New York Times.

Хакер вместе с сообщниками взломали несколько десятков Twitter-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джеффа Безоса, 44-го президента США Барака Обамы.

Хакеры разместили на их страницах в соцсети рекламу криптовалюты. За этот инцидент компании Twitter грозит крупный штраф.

Всего злоумышленники взломали около 130 учетных записей.

Напомним, Федеральное бюро расследований США начало расследование хакерских атак на Twitter-аккаунты знаменитостей.

Ранее полиция задержала двух подозреваемых во взломе аккаунтов.