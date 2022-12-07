Взірець для інших. Італія скоротила залежність від російського газу до 10%

Італія менш ніж за рік зменшила залежність від російського газу з 40% до 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Очільниця ЄК підкреслила, що Європа сильна тоді, коли сильна Італія, і навпаки.
"Італія - одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу. Путін скоротив експорт трубопровідного газу до Європи на 80% за останні вісім місяців. Але нам вдалося це компенсувати. І Італія є чудовим прикладом. Раніше ви імпортували 40% газу із Росії, а тепер ця частка скоротилася приблизно до 10% завдяки дивовижним зусиллям щодо диверсифікації постачань", - заявила вона, виступаючи на заходах, присвячених 120-річчю Університету Бокконі в Мілані.
При цьому Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що наразі в ЄС досить актуальним є розвиток чистих технологій.
"Тому нам зараз потрібно: 1. Спростити державні інвестиції в перехідний період. 2. Більше єврофінансування завдяки посиленому #REPowerEU. 3. Працювати із США у секторах чистих технологій. Також потрібно обговорити ідею фонду суверенітету", - написала голова Єврокомісії у твіті.
Нагадаємо, що у квітні цьогоріч Італія підписала меморандум про збільшення імпорту газу з Алжиру. Пізніше італійський уряд анонсував збільшення внутрішнього видобутку газу вдвічі, щоб зменшити залежність від Росії.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що газосховища Італії вже заповнені більш як на 95%. Країна готується до зими, коли постачання можуть бути обмежені через війну Росії проти України, повідомив оператор газової мережі Snam.
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