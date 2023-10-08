Взимку сили ППО зосередяться на захисті енергетики та критичної інфраструктури, - Ігнат

"Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він зауважив, що є цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог, можливо, захоче уразити.

"Так само вже варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють", - додав речник.

Ігнат укотре наголосив, що Україні досі не вистачає систем захисту, тому доводиться брати на озброєння все те, чим можна уразити повітряні цілі.

Попри все, запевнив речник Повітряних сил ЗСУ, ППО намагатиметься максимально збивати все, що випускає по Україні РФ.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Так, під час недавньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за пів року атака на енергетику.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.