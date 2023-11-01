Вживані авто: ТОП-5 найкращих електромобілів з пробігом

Чому пересічний український користувач обирає електромобіль замість бензинової чи дизельної машини? Головна причина у нас не та, що у більшості країн світу: економія на заправці. Зарядити батарею електромобіля справді дешевше, ніж заправити бак дизеля чи “бензинки”, хоча економія дуже залежить від місця зарядки.

Щоправда, благополучна картина порушиться, якщо обрахувати рентабельність сімейного електромобіля по повній програмі – з амортизацією машини, деградацією батареї та її можливою заміною чи переборкою, подальшим продажом тощо. Але це тема окремого дослідження, а тут ми згадаємо вагомі для України переваги електромобілів. Це більш комфортне і навіть більш дружнє керування, менші поточні клопоти з ремонтом та сервісом і навіть певна престижність.

На вторинному ринку України електромобілі представлені достатньо широко. Є як пригнані екземпляри з Європи, так і відремонтовані “битки” з-за океану, а крім того, можна натрапити на одну з машин, колись придбану в офіційного дилера у нашій країні.

Volkswagen e-Golf

$10 700 – 26 200

Якби не ціна, це був би один з найцікавіших варіантів. Ще б пак: той самий еталонний автомобіль – "Гольф" ще свіжої сьомої генерації, та ще й з усіма перевагами електроприводу. І навіть наявність акумуляторів не вплинула на простір у салоні та багажнику. На ринку присутні машини двох варіантів – з батареями на 24 кВт⋅год (заявлений запас ходу для нової батареї 190 км) і на 35 кВт⋅год (обіцяно 300 км).

Машина вийшла динамічною – 10,4 с до 100 км/год, конструктори не стали сильно обмежувати витрати енергії на прискорення. На ринку присутні вживані e-Golf у виконанні як для європейського, так і для американського ринків, причому пропозиція велика і є майже нові екземпляри у чудовому стані.

Nissan Leaf II

$9 000 – 31 000

Leaf був одним з перших автомобілів, спроектованим саме як електромобіль, і тривалий час він же був наймасовішим у світі. Машина другого покоління успадкувала всі найкращі якості першопрохідника: доступність, простоту, надійність, місткість зручного кузова. З поточного року машина продається в Україні через офіційну дилерську мережу. Офіційні машини мають батарею на 40 кВт⋅год (389 км у місті та 270 км у змішаному циклі).

Але з-за кордону до нас потрапляють також “європейські” екземпляри у виконанні Leaf e+ з батареєю у 62 кВт⋅год та відповідно більшим пробігом від зарядки до зарядки. Оскільки в країні "Ліфи" присутні уже близько 10 років, їх знають на СТО і не бояться ремонтувати не лише екіпажну частину, а й електрику і навіть батарею (саме власники Leaf запровадили колись у вжиток слово “консерва”).

Mitsubishi i-MiEV/Peugeot iOn/Citroën C-Zero

$4 500 – 9 500

Цей малюк – справжній японець, бо спочатку це був бензиновий кей-кар Mitsubishi i для внутрішнього ринку, якого потім вдало електрифікували. Попри скромні розміри, машина має доволі досконалу -систему електричного приводу: примусове охолодження двигуна (рідинне!) та батареї, можливість підігріву останньої взимку, В Європі машина відома як Peugeot iOn та Citroën C-Zero.

Офіційний пробіг від однієї зарядки 160 – 100 км (залежить від версії і стандарту вимірювань) відносно невеликий, але на день-два для невеликого авто цілком достатній. На ходу автомобільчик доволі живий, у тому числі і з чотирма дорослими в салоні. Пропозиція на ринку достатня, особливо якщо не робити різниці між усіма трьома брендами.

BMW i3

$10 000 – 31 000

Багато у чому унікальна машина: B-клас преміум-сегмента, карбоновий кузов, спроектований суто для електродрайва, алюмінієва рама і можливість мати власну бензинову “зарядку” у багажнику. Схована у підлозі батарея ємністю19 кВт⋅год, 27 кВт⋅год або 39 кВт⋅год повинна забезпечувати пробіг у 130–359 км.

Виконання REX укомплектоване свого роду бензогенератором, якщо його запустити, пробіг буде збільшуватись настільки, наскільки вистачить бензину у бачку. Попри добродушний зовнішній вигляд, машина має спортивний характер, навіть не в версії Sport розганяючись до сотні за 7,3 секунди. Цей успішний автомобіль продавався по усьому світу, тому в Україні можна зустріти і його американські, і європейські версії.

Renault Zoe

$7 200 – 20 000

Невеликий автомобіль європейського В-класу, на вигляд – звичайний хетчбек. Але на відміну від деяких конкурентів, звичайним він ніколи не був: Zoe відразу створювався як електромобіль. Ємність акумулятора в різні роки була різною, від 22 кВ⋅ч до 52 кВт⋅ч, відповідно, запас ходу варіювався від 210 до 385 км. Свого часу це був найпоширеніший електричний автомобіль в Європі, причому в деяких країнах акумулятор можна було не оплачувати, а брати його окремо – в оренду. На вторинному ринку продається чимало цих невеличких машин, у тому числі – після кількох років перебування у лізингу в одній з європейських країн.

Якщо коротко

Електромобіль – цікавий і перспективний, але ж дуже специфічний транспорт. Обираючи його, доведеться в першу чергу враховувати режим експлуатації, в якому він буде у вас працювати – щоб ув’язати реальну “далекобійність” електричної машини і можливості підзарядки її батареї. А вже після того будете розбиратися з місткістю салону, динамікою, комфортом та іншими міркуваннями споживацького плану.