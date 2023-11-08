Вживані авто: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів

Перш ніж придивлятися до тієї чи іншої моделі з точки зору її економічності, треба зрозуміти, що на апетит транспортного засобу суттєво впливає його комплектація – точніше, модель двигуна та тип коробки передач. А крім того, не менше половини успіху у справі економії на пальному – це вміле керування машиною.

З усією відповідальністю можемо заявити, що в неумілих руках і найекономічніший автомобіль може залишати помітні дірки у бюджеті. Так само правда і те, що машина з посередніми паспортними даними у досвідченого драйвера може демонструвати дуже скромний апетит.

Volkswagen Tiguan I (2007–2015 рр.)

$8 500 – 22 800

Дуже популярний, але насправді неоднозначний автомобіль. У нього престижний бренд, Не остання з переваг – класичний нестаріючий дизайн (у нашій добірці буде ще одна модель у подібній стилістиці, але цілком протилежна в іншому). Позашляхові амбіції “Тігуана” мають деяке підгрунтя: система повного приводу, вражаючий кліренс у 200 мм, відповідна геометрія кузова, особливо у заміському виконанні Track&Field. На асфальті машина з більшістю моторів відчувається як динамічна і добре керується.

Щоправда, найбільш економічні комплектації без приводу 4х4, але й повнопривідні аж ніяк не ненажери. Рідкісний випадок – серед найбільш економічних у лінійці моторів не лише післярестайловий дизель 2,0 TDI, а й пізній бензиновий 1,4 TSI (котрий вже без компресора), які майже рівні за споживанням пального у змішаному режимі – 6,3 та 6,5 л/100 км відповідно. При цьому якщо дизель вважають одним з найкращих агрегатів VW того періоду, то 1,4-літрові TSI – навпаки, здається зосередженням технічних проблем. І тим не менш, обидва масово присутні на дорогах України та авторинках.

Renault Duster (з 2010 р.)

$7 500 – 22 500

Лідер продаж у сегменті кросоверів взагалі має небагато недоліків, головний серед яких – репутація бюджетної машини при відповідній зовнішності. Недаремно ж французи на багатьох ринках довго соромилися продавати його під маркою Renault, обмежуючись суббрендом Dacia. Але на ділі машина цілком зручна, надійна і невибаглива. Має підвіску, що не лякається вибоїн як курному путівці, так і на асфальті.

Версії 4х4 непогано себе показують навіть на конкретному бездоріжжі. Все це можна сказати про “Дастери” двох перших поколінь (друге – з 2017 р.). Найекономічніший двигун у Duster’ів – добре відомий дизель 1.5 dCi. Він, можливо, комусь здається заслабким для такої машини, але ніхто не звинуватить його у розтринькуванні грошей власника. Заявлена витрата у змішаному циклі 4,6 – 5,3 л/100 км в залежності від комплектації та ринку.

Seat Ateca (з 2016 р.)

$16 500 – 35 100

Іспанська марка традиційно пропонує свою інтерпретацію моделей VW, і “Атека” вийшла більш експресивною, аніж її німецькі та чеські родичі. Важливо також, що вона доступніша за одноплатформеного “Тігуана”, а з точки зору нашого рейтингу важливо, що “іспанець” має власну лінійку двигунів. Нам найбільш цікавий 1,6-літровий дизель 1.6 TDI, бо у монопривідній конфігурації він споживає 4,5 л/100 км – принаймні, так заявлено в документах. Ще одним спокусливим варіантом міг би бути найменший з бензинових агрегатів “Атеки”, якому обіцяють витрату 5,2 л/100 км. Але це маленький 1,0-літровий моторчик TSI з трьома циліндрами і турбонадувом, довговічність якого не варто порівнювати з дизелем.

Kia Sportage ІІІ (2010–2015 рр.)

$10 300 – 16 500

Колись Sportage у третьому поколінні був лідером на українському ринку. Споживачі “купувалися” на мужній і одночасно стрімкий профіль, широку, немов додатково розставлену колію, потужні двигуни і вже підтверджену на той час корейську надійність. І цей популярний в Україні автомобіль, попри поважний, навіть монументальний вигляд мав одну несподівану перевагу: скромну витрату пального. У комплектації з найменшим з доступних дизелем 1.7 CRDi та моноприводом хіт тодішніх продажів міг обходитись лише 5,3 л/100 км у режимі траса/місто. Після цієї машини змінилося вже два покоління, але вона досі популярна на вторинному ринку.

Peugeot 3008 (2007–2016 рр.)

$9 900 – 15 300

Багато у чому неординарний автомобіль. Нетипова зовнішність, багаті комплектації, зручний для пасажирів салон – і все це на фоні некомфортної на нерівностях ходової і “робота”-коробки, яка хронічно “копається” при перемиканнях на нижчих передачах. Але багато хто готовий пробачити це машині за її вдалий дизельний двигун 1.6 HDi. Він надійний і витривалий, а офіційна цифра витрати у змішаному режимі – 4,9 л/100 км, причому власники стверджують, що в реальності можна досягти і ще менших цифр. При цьому бензинові мотори Peugeot 3008 першого покоління навпаки, відрізняються підвищеним апетитом.

Якщо коротко

Високі технології моторобудування, які дозволяють доволі громіздким кросоверам споживати пальне на рівні міських машинок, насправді підступна річ. Сьогодні автомобіль економить ваші гроші на заправці, а завтра вимагає ремонту чи сервісу вартістю півтони бензину. Тому відштовхуватись виключно від витрати пального варто хіба що при покупці нового авто. А при виборі вживаного доведеться враховувати також і фактор обслуговування та можливих ремонтів. Нагадаємо, що саме найекономічніші з двигунів – дизелі є найбільш дорогими в ремонті.