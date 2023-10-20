Вживані авто: ТОП-5 надійних хетчбеків

Хетчбек – це легковий автомобіль, який має три важливі ознаки:

Салон і багажник створюють спільний простір;

Проріз кришки багажника простягається від бампера аж до даха, а сама кришка має вікно;

Задній зріз кузова (де проріз багажника) як правило має великий кут нахилу, через що кришку доводиться піднімати вгору, як люк.

Власне, суть цього кузова зашифрована у його назві: hatch анлійською мовою – люк, back – зад, ззаду. Видова відмінність від універсала – у хетбека коротша корма, в той час як універсал має довгий, як у седана, задній звис. Хетчбеки бувають тридверними і п’ятидверними – тобто бічних дверей може бути як дві, так і чотири, а ляду багажника офіційно називають дверима.

Хетчбек – так би мовити, стартовий тип кузова. Саме з нього автовиробники розпочинають виробництво нових поколінь масових моделей, він найдешевший у гамі і зазвичай вже з нього розбудовують інші кузови лінійки – універсал, седан, купе, кабріолет.

Першим серійним хетчбеком вважають Renault 16 (1965 – 1980 рр.), цей тип швидко набув популярності, причому у кількох розмірних класах – А, В, С та С+. Його шанують за відносну компактність з одного боку, за великий проріз багажника і за можливість за потреби збільшити його об’єм за рахунок складеного заднього сидіння – з іншого.

Як правило, саме хетчбеки в кузовній гамі автовиробників мають найширший вибір комплектацій, варіантів двигунів та трансмісій. І це великий плюс для покупця вживаного автомобіля, оскільки дає змогу обрати найбільш вдалу з точки зору ресурсу комбінацію.

Daewoo/ЗАЗ Lanos

Суперпопулярний “кореєць” (а також “поляк”, “американець” та “українець”) на сьогодні трохи застарів, але в першу чергу стилістично. З особливих переваг – величезний вибір добре збережених екземплярів і дешеві запчастини, з мінусів – обмежена кількість машин з “автоматом” і неекономічний, хоча й безвідмовний двигун. Ходова не жорстка і терпляче переносить нерівні дороги, салон по старомодному низький і тому не дуже зручний.

На початку 2000-х до України було завезено кілька невеликих партій ”тридверок” - у топовій версії Sport і звичайних. Ці машини мають стильний вигляд, багату комплектацію, але наймолодші з них 2003 року випуску, тож якщо кузов ще не варили, його стан буде сумним.

VW Golf VI/Golf VII

Здавалося б, Das auto, і особливо тут немає чого розповідати. Але останні кілька своїх генерацій Golf залишається зразковим тільки перші п’ять–сім років, а потім від ідеалу залишається лише бездоганна ергономіка та бренд. Який, крім іншого, додає трохи гривен до цінника на запчастини. Отже, оскільки утримувати стару німецьку іномарку сьогодні недешево, найбільш доцільно шукати собі “Гольфа” у 6-му чи 7-му поколінні.

Їхні кузови ще не будуть серйозно вражені корозією, а деякі силові агрегати зберігають залишок закладеного ще на заводі ресурсу. Краще обирати прості і невибагливі мотори – бензинові типу MPI 1,4 л і 1,6 л и дизельні 1,6 л. На ”cьомому” Golf всі бензинові агрегати були типу TSI, тобто доволі примхливі, тому їх найчастіше завозять до нас з непоганими дизелями 1,6 та 2,0 л. З автоматичними трансмісіями теж треба бути обережним, бо в абсолютній більшості це не класичні АКП, а роботи DSG, дуже ефективні, але недовговічні і дорогі в ремонті (а той взагалі неремонтопридатні).

Renault Megane ІІІ

Французька марка в Україні впритул підійшла до статусу народної, і Megan – справжній лідер бренду. Доречним буде розглянути "Mегани" третього покоління. Він на ринку хоч і помітно дорожче попередника, але краще нього не тільки через молодість, а й через більш довговічну підвіску і надійніші мотори – і обидва бензинові, і дизельні 1.5 dCI.

Останні, до речі, виділяються своєю економічністю. Рекомендується шукати машину, куплену новою в українського офіційного дилера: реальний пробіг як правило буде менший, ніж у "європейця", а паливна система дизеля не матиме сажового фільтра, який на момент продажу швидше за все буде вже забитий сажею. Зверніть увагу, що 3- і 5-дверні версії відрізняються не лише кількістю дверей, а й формою задка кузова.

Honda Civic VIII

”Kосмічний” Civic вдалий автомобіль не лише в плані дизайну. Машина по-японському надійна і довговічна, але не чекайте, що і на ходу вона буде поводитися як зореліт. Керується “Сівік” добре, але по-справжньому гарячим хетчбеком він буде лише у зарядженій комплектації Type R. Унікальна особливість саме хетчбека Civic VIII – суттєво збільшена висота багажного простору через низьку і рівну підлогу.

Ходова частина на нерівному асфальті жорстка, двигуни виключно бензинові, а в гамі коробок передач є жаданий для багатьох знавців класичний гідромеханічний автомат. Комплектації з коробкою-“роботом” краще не обирати, він додає власникові клопоту з ремонтами. Майте на увазі, що усі «тридверки» постачалися лише у версії Type R з 200-сильним двигуном і прискоренням до сотні за 6,6 секунд.

Mitsubishi Colt VII

Останній з доступних європейцям “Кольтів” має по-мінівенівському високий дах і через це зручну високу посадку пасажирів у салоні. Автомобіль насправді простий, але зручний і живучий. Його важлива перевага у широких можливостях трансформації салону: конструктори використали у цій ”cвітовій” моделі дещо від своїх, призначених суто для японського ринку, суперуніверсальних малюків-кейкарів.

Заднє сидіння можна не лише скласти по частинах, а й так само по частинах зсовувати назад-вперед (150 мм), а якщо воно дуже заважає, його можна витягнути геть і залишити вдома. Спинка правого переднього сидіння також складається так, щоб можна було перевозити щось довге. Силовий агрегат Colt і ходова не мають особливих “хвороб”, але автоматична трансмісія – не дуже бажаний варіант, оскільки це буде не зовсім вдалий ”робот”, який не лише сіпається при перемиканнях, а й часто ламається без причини.

Якщо коротко

Насправді спеціально шукати саме хетчбек не обов’язково, бо його розширені транспортні можливості в багатьох випадках замінюють і седани, і тим більше універсали. Тому якщо вам трапиться ця ж сама модель, але в іншому кузові і в кращому стані, не відмовляйтесь розглянути і такий варіант. Бо таки головне при придбанні вживаного авто – обрати екземпляр з максимально великим залишком ресурсу.