Подержанные авто: ТОП-5 надежных хэтчбеков

Хэтчбек – это легковой автомобиль, который имеет три важных признака:

Салон и багажник имеют общее пространство;

Проём крышки багажника простирается от бампера вплоть до крыши, а сама крышка имеет окно;

Задний срез кузова (где проём багажника) как правило имеет большой угол наклона, из-за чего крышку приходится поднимать вверх, как люк.

Собственно, суть этого кузова зашифрована в его названии: hatch на анлийском языке – люк, back – зад, сзади. Видовое отличие от универсала – у хетбека более короткая корма, в то время как универсал имеет длинный, как у седана, задний свес. Хэтчбеки бывают трехдверными и пятидверными – то есть боковых дверей может быть как две, так и четыре, а крышку багажника официально называют дверью.

Хэтчбек – так сказать, стартовый тип кузова. Именно с него автопроизводители приступают к производству новых поколений массовых моделей, он самый дешевый в гамме и обычно уже из него делают другие кузова линейки – универсал, седан, купе, кабриолет.

Первым серийным хэтчбеком считают Renault 16 (1965 – 1980 гг.), этот тип быстро приобрел популярность, причем в нескольких размерных классах – А, В, С и С+. Его уважают за относительную компактность, за большой проём багажника и за возможность при необходимости увеличить его объем за счет сложенного заднего сиденья.

Как правило, именно хэтчбеки в кузовной гамме автопроизводителей имеют широкий выбор комплектаций, вариантов двигателей и трансмиссий. И это большой плюс для покупателя б/у автомобиля, так как позволяет выбрать наиболее удачную с точки зрения ресурса комбинацию.

Daewoo/ЗАЗ Lanos

Суперпопулярный "кореец" (а также "поляк", "американец" и "украинец") сегодня немного устарел, но в первую очередь стилистически. Из особых преимуществ – огромный выбор хорошо сохранившихся экземпляров и дешевые запчасти, из минусов – ограниченное количество машин с "автоматом" и неэкономичный, хотя и безотказный двигатель. Ходовая не жесткая и терпеливо переносит неровные дороги, салон по-старомодному низок и потому не очень удобен.

В начале 2000-х в Украину было завезено несколько небольших партий тридверок - в топовой версии Sport и обычных. Трёхдверные “Ланосы” выглядят стильно, богато комплектованы, но самые молодые из них 2003 года выпуска, так что если кузов еще не варили, его состояние будет печальным.

VW Golf VI/Golf VII

Казалось бы, Das auto, и особенно здесь нечего рассказывать. Но последние несколько своих генераций Golf остается образцовым лишь первые пять-семь лет, а потом от идеала остается лишь безупречная эргономика и бренд. Который помимо прочего добавляет немного гривен к ценнику на запчасти. Итак, поскольку содержать старую немецкую иномарку сегодня недешево, наиболее целесообразно искать себе "Гольфа" в 6-м или 7-м поколении.

Их кузова еще не будут серьезно поражены коррозией, а некоторые силовые агрегаты сохраняют остаток заложенного на заводе ресурса. Лучше выбирать простые и неприхотливые моторы – бензиновые типа MPI 1,4 л и 1,6л и дизельные 1,6 л. На “седьмом” Golf все бензиновые агрегаты были типа TSI, то есть довольно капризные, поэтому их чаще всего завозят к нам с неплохими дизелями 1,6 и 2,0 л. С автоматическими трансмиссиями тоже нужно быть осторожным, потому что в абсолютном большинстве это не классические АКП, а работы DSG, очень эффективные, но недолговечные и дорогие в ремонте (а порой вообще неремонтопригодные).

Renault Megane III

Французская марка в Украине вплотную подошла к народному статусу, и Megan – настоящий лидер бренда. Уместно будет рассмотреть ”Меган” третьего поколения. Он на рынке хоть и заметно дороже предшественника, но лучше его не только из-за молодости, но и из-за более долговечной подвески и более надежных моторов – и оба бензиновых, и дизельных 1.5 dCI.

Последние, кстати, выделяются своей экономичностью. Рекомендуется искать машину, купленную новой у украинского официального дилера: реальный пробег как правило будет меньше, чем у "европейца", а топливная система дизеля не будет иметь сажевого фильтра, который на момент продажи скорее всего будет уже забит. Обратите внимание, что 3- и 5-дверные версии отличаются не только количеством дверей, но и формой задка кузова.

Honda Civic VIII

"Kосмический" Civic удачный автомобиль не только в плане дизайна. Машина по-японски надежна и долговечна, но не ждите, что и на ходу она будет вести себя как звездолет. Управляется "Сивик" хорошо, но по-настоящему горячим хэтчбеком он будет только в заряженной комплектации Type R. Уникальная особенность именно хэтчбека Civic VIII – существенно увеличенная высота багажного пространства из-за низкого и ровного пола.

Ходовая часть на неровном асфальте жесткая, двигатели исключительно бензиновые, а в гамме коробок передач есть вожделенный для многих знатоков классический гидромеханический автомат. Комплектации с коробкой-"роботом" лучше не выбирать, он добавляет владельцу хлопот с ремонтами. Имейте в виду, что все “трехдверки” поставлялись только в версии Type R с 200-сильным двигателем и ускорением до сотни за 6,6 секунд.

Mitsubishi Colt VII

Последний из доступных европейцам "Кольтов" имеет по-минивэновски высокую крышу и поэтому удобную высокую посадку пассажиров в салоне. Автомобиль действительно простой, но удобный и живучий. Его важное преимущество в широких возможностях трансформации салона: конструкторы использовали в этой ”всемирной” модели кое-что от своих, предназначенных исключительно для японского рынка, суперуниверсальных малышей-кейкаров.

Заднее сиденье можно не только сложить по частям, но и так же по частям сдвигать вперед-назад (ход 150 мм). А если оно очень мешает, его можно вообще вытащить и оставить дома. Спинка правого переднего сиденья также складывается так, чтобы можно было перевозить что-нибудь длинное. Силовой агрегат Colt и ходовая не имеют особых "болезней", но автоматическая трансмиссия - не очень желательный вариант, поскольку это будет не совсем удачный "робот", который не только дергается при переключениях, но часто ломается без причины.

Если коротко

На самом деле специально искать именно хэтчбек не обязательно, потому что его расширенные транспортные возможности во многих случаях заменяют и седаны, и тем более универсалы. Поэтому если вам попадется эта же модель, но в другом кузове и в лучшем состоянии, не отказывайтесь рассмотреть и такой вариант. Ведь главное при приобретении подержанного авто – выбрать экземпляр с максимально большим остатком ресурса.