Вживані авто: ТОП-5 економічних авто з автоматичною коробкою передач

Коли автовиробник визначає витрату пального для своїх нових моделей, він користується спеціальною, офіційно визнаною методикою. І це не випадково, бо апетит машини дуже залежить від умов руху і від стилю керування водія. Це стосується в рівній мірі і авто з “механікою”, і комплектацій з “автоматом”. В ці цій публікації ми будемо оперувати технічними даними автовиробників і ця паспортна витрата в абсолютній більшості випадків реально досяжна для пересічного драйвера – хоча і не без нюансів.

Чому машини з “автоматом” - ненажери

По-перше, це не завжди так. А по-друге, за все доводиться платити – і за комфортну трансмісію також. Насправді вагомі конструктивні підстави для перевитрати пального є лише в одного з чотирьох видів автоматичних трансмісій – у класичних АКП з планетарними передачами і гідротрансформатором. Саме гідротрансформатор, через прослизання потоків оливи, і спричиняє помітні втрати потужності. У решти “автоматів” настільки принципових причин для ненажерливості немає.

Renault Megane III

Цю модель ми не даремно поставили на перше місце – “Меган” сьогодні один з лідерів українського ринку. Модель в принципі дуже вдала, в Україні найбільш поширена в кузові універсал Grandtour і 5-дверний хетчбек, хоча є також інші варіанти – 3-дверний хетчбек Coupe, купе-кабріолет Megane СС з жорстким дахом і седан з власним іменем Fluence. Всі кузови поки що успішно опираються корозії, тобто модель можна рекомендувати не лише за добре відомий двигун та вдалу трансмісію. Саме дизель 1.5 dCI (85 – 110 к.с.) – найбільш поширений силовий агрегат. Мотор не лише економічний, а й надійний та довговічний, а ще – дуже тяговитий з його 200 – 260 Нм. Автомат технічно – сучасний преселективний “робот” EDC з шістьома передачами та двома зчепленнями, відомий також під іменами Getrag і Powershift. Заявлена витрата пального – від 4,0 л/100 км, і експерти підтверджують цей показник, хоча для його досягнення треба постаратись.

Volkswagen Golf VII

Саме 1,4-літровий двигун – найбільш безпроблемний у цілому сімействі TSI, а його 125-сильне виконання є найбільш економічним варіантом. Семиступінчастий преселективний “робот” DSG готовий посперечатись в економічності з чистою “механікою” з найдосвідченішим драйвером за кермом. Витрата пального в такій конфігурації до 5,0 л/100 км у змішаному циклі, при тому що за потреби такий Golf може “вистрелити” з місця за 9,1 с до першої сотні. Нагадаємо, що Volkswagen Golf VII при тому – не якісь малюк, а достатньо місткий універсальний автомобіль С-класу.

Ravon R2

Тривалий час цей компактний автомобільчик був найдешевшим новим автомобілем в Україні, а ще – найдешевшою моделлю з “автоматом”. При чому АКП тут – повноцінна класична гідромеханіка, надійна і довговічна. Коробка не дуже сучасна, всього лише 4-ступінчаста, але для легкої машинки В-класу цього цілком достатньо. Двигун теж не є дивом технологій, але він потужний (85 к.с.) і через свою простоту безвідмовний. Власне, і весь автомобіль ще не так давно був Chevrolet`ом – модель Spark продавалася по всьому світу. Середня витрата пального за даними виробника – 6,7 л/100 км. Більше, ніж у інших колег в нашій добірці, але якщо врахувати ціну самої машини…

Citroen C4 II

Модель доступна здебільшого в кузові 5-дверний хетчбек, хоча для окремих ринків машина випускалася і в версії седан. У парі з економічним 1,6-літровим дизелем могло бути цілих два види автоматичних трансмісій – трохи “смиканий” однодисковий “робот” і майже бездоганна класична гідромеханіка від Aisin. Обидві коробки – 6-ступінчасті, обидві обіцяють витрату пального 3,5 – 4,4 л/100 км відповідно в режимах траса – місто. І за динамікою обидві автоматичні версії також майже рівні (11,2 с та 11,1 с до 100 км/год).

Smart ForTwo III

Не зовсім типовий для українських шляхів автомобільчик, проте, показовий з токи зору витрат пального – за паспортними даними, у змішаному циклі йому потрібно лише 4,2 – 4,5 л бензину на 100 км. Трициліндровий двигунець має турбіну і аж 90 сил, що, однак не перетворює 900-кілограмову машинку на гоночний болід. Може, і добре, адже за геометричними даними та керованістю вона теж не є мрією вуличного гонщика. Натомість коробка-“автомат” просунута, це преселективний 6-ступінчастий “робот” з двома зчепленнями – саме йому слід завдячувати скромним апетитом цієї автівки.

Якщо коротко

Схоже, автомобілістам настав час передивитися своє ставлення до автоматичних коробок. Звісно, свої мінуси у “автоматів” є, але більша витрата пального – вже далеко не найвагоміший з недоліків АКП. Набагато дужче слід остерігатись скажімо, малого ресурсу та дорожчого ремонту. Але і тут при виборі автівки треба буде уважно розбиратись з кожною конкретно моделлю.