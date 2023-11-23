Подержанные авто: ТОП-5 экономичных авто с автоматической коробкой передач

Когда автопроизводитель определяет расход топлива для новых моделей, он пользуется специальной, официально признанной методикой. И это не случайно, потому что аппетит машины очень зависит от условий движения и от стиля вождения. Это касается в равной степени и авто с "механикой", и комплектаций с "автоматом". В этой публикации мы будем оперировать техническими данными автопроизводителей, и этот паспортный расход в абсолютном большинстве случаев реально доступен для рядового драйвера – хотя и не без нюансов.

Почему машины с "автоматом" - обжоры

Во-первых, это не всегда так. А во-вторых, за все приходится платить – и за комфортную трансмиссию тоже. На самом деле веские конструктивные основания для перерасхода горючего есть только у одного из четырех видов автоматических трансмиссий – у классических АКП с планетарными передачами и гидротрансформатором. Именно гидротрансформатор, из-за проскальзывания потоков масла, и влечет за собой заметные потери мощности. У остальных "автоматов" столь принципиальных причин для прожорливости нет.

Renault Megane III

Эту модель мы не зря поставили на первое место – “Меган” сегодня один из лидеров украинского рынка. Модель в принципе очень удачная, в Украине она наиболее распространена в кузове универсал Grandtour и как 5-дверный хэтчбек, хотя есть и другие варианты – 3-дверный хэтчбек Coupe, купе-кабриолет Megane СС с жесткой крышей и седан с собственным именем Fluence. Все кузова пока успешно сопротивляются коррозии, то есть модель можно рекомендовать не только за хорошо известный двигатель и удачную трансмиссию. Именно дизель 1.5 dCI (85-110 л.с.) – наиболее распространенный силовой агрегат. Мотор не только экономичен, но и надежен и долговечен, а еще очень тяговит с его 200–260 Нм. Автомат технически – современный преселективный робот EDC с шестью передачами и двумя сцеплениями, он известен также под именами Getrag и Powershift. Заявленный расход горючего – от 4,0 л/100 км, и эксперты подтверждают этот показатель, хотя для его достижения нужно постараться.

Volkswagen Golf VII

Как раз 1,4-литровый двигатель – самый беспроблемный в целом семействе TSI, а его 125-сильное исполнение является наиболее экономичным вариантом. Семиступенчатый преселективный "робот" DSG готов поспорить в экономичности с чистой "механикой" с опытным драйвером за рулем. Расход горючего в такой конфигурации до 5,0 л/100 км в смешанном цикле, при том что при необходимости такой Golf может выстрелить с места за 9,1 с до первой сотни. Напомним, что Volkswagen Golf VII при том – не какой-то малыш, а достаточно вместительный универсальный автомобиль С-класса.

Ravon R2

Долгое время этот компактный автомобильчик был самым дешевым новым автомобилем в Украине, а еще самой дешевой моделью с "автоматом". Причем АКП здесь – полноценная классическая гидромеханика, надежная и долговечная. Коробка не очень современная, всего-то 4-ступенчатая, но для легкой машинки В-класса этого вполне достаточно. Двигатель тоже не является чудом технологий, но он мощный (85 л.с.) и из-за своей простоты безотказный. Собственно, и весь автомобиль еще недавно был Chevrolet`ом – модель Spark продавалась по всему миру. Средний расход горючего по данным производителя – 6,7 л/100 км. Больше, чем у других коллег в нашей подборке, но если учесть цену самой машины…

Citroen C4 II

Модель доступна преимущественно в кузове 5-дверный хэтчбек, хотя для отдельных рынков машина выпускалась и в версии седан. В паре с экономичным 1,6-литровым дизелем могло быть целых два вида автоматических трансмиссий – немного "дерганый" однодисковый "робот" и почти безупречная классическая гидромеханика от Aisin. Обе коробки – 6-ступенчатые, обе обещают расход горючего 3,5–4,4 л/100 км соответственно в режимах трасса – город. И по динамике обе автоматические версии также почти равны (11,2 с и 11,1 с до 100 км/ч).

Smart ForTwo III

Не совсем типичный для украинских дорог автомобильчик, однако, показателен с точки зрения расхода горючего – по паспортным данным, в смешанном цикле ему нужно только 4,2–4,5 л бензина на 100 км. Трехцилиндровый двигатель имеет турбину и 90 сил, что, однако не превращает 900-килограммовую машинку в гоночный болид. Может, и хорошо, ведь по геометрическим данным и управляемости она тоже не мечта уличного гонщика. Вместо этого имеется продвинутая коробка-"автомат", это преселективный 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями – именно его следует благодарить за скромный аппетит этого автомобиля.

Если коротко

Похоже, автомобилистам пора пересмотреть свое отношение к автоматическим коробкам. Конечно, свои минусы у “автоматов” есть, но больший расход горючего – уже далеко не самый весомый из недостатков АКП. Гораздо сильнее следует опасаться, скажем, малого ресурса и более дорогого ремонта. Но и здесь при выборе автомобиля нужно будет внимательно разбираться с каждой конкретной моделью.



