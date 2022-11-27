Уже у ВСУ. Британия подтвердила передачу ракет Brimstone 2
Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.
Как сообщает Минобороны, эти ракеты предоставлены в рамках пакета британской помощи украинским военным, и они отличаются высокоточным наведением.
"Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", – отмечается в сообщении.
As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022
This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
Напомним, модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2 имеют дальность пуска вдвое больше, чем ранее переданные Украине ракеты Brimstone первого поколения. Как сообщало РБК-Украина, они оснащены лазерной системой самонаведения, могут запускаться как с истребителей, так и с мощных грузовиков.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.
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