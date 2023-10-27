Вже згенеровано 300 житлових сертифікатів на компенсацію за зруйноване житло, - Шуляк

За її словами, на черзі - запуск програми відшкодування для тих, чиє постраждале помешкання перебуває на тимчасово окупованих територіях, а також тих, в кого руйнування перевищують 200 тисяч гривень.

"Верховна рада не так давно ухвалили зміни до основного закону, який запроваджує роботу всього компенсаційного механізму за пошкоджене і зруйноване житло. З 1 січня 2024 року компенсації на ремонт пошкодженого житла зможуть отримати ті люди, які за цей час витратили свої власні кошти або брати кредитні кошти, тобто робили ремонт за власний кошт. З 1 січня буде можливість отримувати компенсації від держави і таким чином справедливість переможе", - розповіла Шуляк.

Також, додала нардеп, зараз активно працює програма "єВідновлення", в рамках якої українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на ремонт пошкодженого житла.

"Вже більше, ніж 2 млрд гривень отримано громадянами України, з них використано трохи понад 500 млн гривень. Українцям, які скористалися такою програмою, 12 місяців можна буде користуватися такими цільовими грошима, які надійшли на карткові рахунки. Якщо ці гроші не будуть використані, вони будуть знову списані до державного бюджету і будуть витрачатися на інші компенсації або інші витрати", - додала Шуляк.

Нардеп також поінформувала, що з листопада також активно починає працювати компенсація за зруйноване житло.

"Зараз сформувалися комісії при органах місцевого самоврядування і навіть більше ніж 300 житлових сертифікатів вже згенеровано. Комісії очікують, коли на 100 % запрацює програма, щоб люди безпосередньо ці сертифікати обміняли", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що зараз уряд готується запустити наступні етапи компенсації, які будуть стосуватися людей, які мають зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто має пошкодження своїх домівок більше, ніж на 200 тисяч.

"В нас є відповідна статистика, коли комісії виходили і фіксували за чек-листом пошкодження, й було багато випадків, коли не вкладалися в суму 200 тисяч гривень. Тому ця інформація зараз зафіксована, всім тим людям було відмовлено, тому що програма передбачала компенсацію до 200 тисяч, але зараз уряд працює над тим, щоб такі люди також могли скористатися цією програмою", - наголосила Шуляк.

За її словами, "сумними" лідерами за кількістю пошкодженого та зруйнованого житла залишаються Харківська, Київська області.

"Зараз активно подаються заявки через "Дію", але ми працюємо над тим, щоб така можливість була й у ЦНАПів та нотаріусів. Вважаємо, що нотаріальна спільнота зараз буде великою частиною процесу відновлення і допомоги нашим громадянам отримувати кошти за зруйноване і пошкоджене житло", - підсумувала Шуляк.