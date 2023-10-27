Уже сгенерировано 300 жилищных сертификатов на компенсацию за разрушенное жилье, - Шуляк

По ее словам, на очереди - запуск программы возмещения для тех, чье пострадавшее жилье находится на временно оккупированных территориях, а также тех, у кого разрушения превышают 200 тысяч гривен.

"Верховна рада не так давно приняла изменения к основному закону, который вводит работу всего компенсационного механизма за поврежденное и разрушенное жилье. С 1 января 2024 года компенсации на ремонт поврежденного жилья смогут получить те люди, которые за это время потратили свои собственные средства или брать кредитные средства, то есть делали ремонт за свой счет. С 1 января будет возможность получать компенсации от государства и таким образом справедливость победит", - рассказала Шуляк.

Также, как добавила нардеп, сейчас активно работает программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на ремонт поврежденного жилья.

"Уже более 2 млрд гривен получено гражданами Украины, из них использовано чуть более 500 млн гривен. Украинцам, которые воспользовались такой программой, 12 месяцев можно будет пользоваться такими целевыми деньгами, которые поступили на карточные счета. Если эти деньги не будут использованы, они будут снова списаны в государственный бюджет и будут тратиться на другие компенсации или другие расходы", - добавила Шуляк.

Нардеп также проинформировала, что с ноября активно начинает работать компенсация за разрушенное жилье.

"Сейчас сформировались комиссии при органах местного самоуправления и даже более 300 жилищных сертификатов уже сгенерированы. Комиссии ожидают, когда на 100% заработает программа, чтобы люди непосредственно эти сертификаты обменяли", - отметила Шуляк.

Она добавила, что сейчас правительство готовится запустить следующие этапы компенсации, которые будут касаться людей, имеющих разрушенное жилье на временно оккупированных территориях, а также имеющих повреждения своих домов более чем на 200 тысяч.

"У нас есть соответствующая статистика, когда комиссии выходили и фиксировали по чек-листу повреждения, и было много случаев, когда не вкладывались в сумму 200 тысяч гривен. Поэтому эта информация сейчас зафиксирована, всем тем людям было отказано, потому что программа предусматривала компенсацию 200 тысяч, но сейчас правительство работает над тем, чтобы такие люди также могли воспользоваться этой программой", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, "печальными" лидерами по количеству поврежденного и разрушенного жилья остаются Харьковская, Киевская области.

"Сейчас активно подаются заявки через "Дію", но мы работаем над тем, чтобы такая возможность была и у ЦПАУ и нотариусов. Считаем, что нотариальное сообщество сейчас будет большей частью процесса восстановления и помощи нашим гражданам получать средства за разрушенное и поврежденное жилье", - подытожила Шуляк.