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Депутат Держдуми РФ отримав поранення під час вибуху в Луганську

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Луганськ, Субота 13 травня 2023 00:08
Депутат Держдуми РФ отримав поранення під час вибуху в Луганську Фото: Віктор Водолацький (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок сильного вибуху у тимчасово окупованому Луганську, який пролунав учора, 12 травня, було поранено депутата Держдуми РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Повідомляється, що поранення отримав депутат Держдуми Віктор Водолацький, член фракції "Єдина Росія".

Раніше служба безпеки України повідомила йому про підозру за те, що він наказував стріляти по українських позиціях у Луганській області. Після 24 лютого 2022 року він незаконно перетнув держкордон і "проінспектував" діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній та Станиці Луганській.

До того ж, депутат регулярно організує "добровільні" збори матеріально-технічної допомоги на потреби окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи у п'ятницю, 12 травня. Місцеві повідомили, що перед вибухами було чути шум, що нагадує звук ракети.

Пізніше голова Луганської ОВА Артем Лисогор опублікував відео з місця "прильоту" по підприємству.

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Луганськ вибухи
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