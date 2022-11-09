Вже вибухають. Киян попередили про небезпеку газових балонів

Від початку місяця в Києві зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів. Містяни мають дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.

"Також для використання газового пальника у приміщені має бути вентиляція", - додали у КМВА.

Містян закликають бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням, а саме:

"В столиці зафіксовано 3 вибухи туристичних газових балонів. На щастя загиблих і травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українська влада вважає, що російські війська продовжать завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. РБК-Україна зібрало рекомендації, як підготуватися до найгіршого сценарію та що робити за відсутності опалення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.