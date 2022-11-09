Уже взрываются. Киевлян предупредили об опасности газовых баллонов

С начала месяца в Киеве зафиксировано три взрыва туристических газовых баллонов. Горожане должны соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.
"В столице зафиксировано 3 взрыва туристических газовых баллонов. К счастью погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
Горожане призывают быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием, а именно:
"Также для использования газовой горелки в помещении должна быть вентиляция", - добавили в КМВА.
Напомним, что украинские власти считают, что российские войска продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры. РБК-Украина собрала рекомендации, как подготовиться к худшему сценарию и что делать при отсутствии отопления.
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