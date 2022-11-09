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Уже взрываются. Киевлян предупредили об опасности газовых баллонов

Фото: Киевлян предупредили об опасности газовых баллонов (freepik com)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала месяца в Киеве зафиксировано три взрыва туристических газовых баллонов. Горожане должны соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.

"В столице зафиксировано 3 взрыва туристических газовых баллонов. К счастью погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Горожане призывают быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием, а именно:

  • Следовать инструкциям производителя;
  • Всегда проверять целостность баллончика (утечку можно проверить с помощью мыльного раствора);
  • Не допускать попадания на баллоны солнечных лучей, держать их подальше от воздействия высоких температур.

"Также для использования газовой горелки в помещении должна быть вентиляция", - добавили в КМВА.

Напомним, что украинские власти считают, что российские войска продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры. РБК-Украина собрала рекомендации, как подготовиться к худшему сценарию и что делать при отсутствии отопления.

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