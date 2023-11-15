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Вже вдруге. Палата представників США схвалила бюджет для уникнення "шатдауну"

Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Палата представників США підтримала законопроект про продовження тимчасового фінансування уряду, щоб запобігти "шатдауну". Законопроект запропонував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Палати представників.

"За" проголосувало 336 конгресменів, а "проти" 95. 209 голосів дали демократи.  

Схвалений Палатою законопроект передбачає продовження фінансування уряду США після 17 листопада - тоді має закінчитися дія попереднього тимчасового бюджету, ухваленого на початку жовтня.

Так, американський уряд до 19 січня матиме кошти на 

Далі цей законопроект має схвалити Сенат, а потім документ піде на підпис президенту США Джо Байдену. Очікується, що Сенат розгляне тимчасовий бюджет наприкінці тижня, а саме у п'ятницю, 17 листопада.

Що таке "шатдаун" в США

У США діє закон, згідно з яким федеральним органам влади заборонено роботу, якщо вони не мають фінансування. "Шатдаун" (від англійської - закриття) настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент - підписати бюджетні угоди.

Зазначимо, єдиного закону про бюджет у США немає, і для фінансування всіх відомств та програм треба ухвалити 12 законопроектів, на узгодження яких треба багато часу. З 1976 року у США був 21 шатдаун, до того - жодного.

Нагадаємо, раніше в Білому домі критикували ініціативу спікера Джонсона про тимчасове фінансування уряду США та закликали Палату представників припинити витрачати час на власні політичні розбіжності.

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