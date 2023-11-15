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Уже во второй раз. Палата представителей США одобрила бюджет для избежания "шатдауна"

Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить "шатдаун". Законопроект предложил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Палаты представителей.

"За" проголосовало 336 конгрессменов, а "против" 95. 209 голосов дали демократы.

Одобренный Палатой законопроект предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября - тогда должно закончиться действие предыдущего временного бюджета, принятого в начале октября.

Так, американское правительство до 19 января будет иметь средства на

Далее этот законопроект должен быть одобрен Сенатом, а затем документ пойдет на подпись президенту США Джо Байдену. Ожидается, что Сенат рассмотрит временный бюджет в конце недели, а именно в пятницу, 17 ноября.

Что такое "шатдаун" в США

В США действует закон, согласно которому федеральным органам власти запрещена работа, если они не имеют финансирования. "Шатдаун" (от английского - закрытие) наступает, если Конгресс не успевает одобрить, а президент - подписать бюджетные соглашения.

Отметим, единого закона о бюджете в США нет, и для финансирования всех ведомств и программ нужно принять 12 законопроектов, на согласование которых уходит много времени. С 1976 года в США был 21 шатдаун, до этого - ни одного.

Напомним, ранее в Белом доме критиковали инициативу спикера Джонсона о временном финансировании правительства США и призывали Палату представителей прекратить тратить время на собственные политические разногласия.

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