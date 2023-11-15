Уже во второй раз. Палата представителей США одобрила бюджет для избежания "шатдауна"

"За" проголосовало 336 конгрессменов, а "против" 95. 209 голосов дали демократы.

Одобренный Палатой законопроект предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября - тогда должно закончиться действие предыдущего временного бюджета, принятого в начале октября.

Так, американское правительство до 19 января будет иметь средства на

Далее этот законопроект должен быть одобрен Сенатом, а затем документ пойдет на подпись президенту США Джо Байдену. Ожидается, что Сенат рассмотрит временный бюджет в конце недели, а именно в пятницу, 17 ноября.

Что такое "шатдаун" в США

В США действует закон, согласно которому федеральным органам власти запрещена работа, если они не имеют финансирования. "Шатдаун" (от английского - закрытие) наступает, если Конгресс не успевает одобрить, а президент - подписать бюджетные соглашения.

Отметим, единого закона о бюджете в США нет, и для финансирования всех ведомств и программ нужно принять 12 законопроектов, на согласование которых уходит много времени. С 1976 года в США был 21 шатдаун, до этого - ни одного.