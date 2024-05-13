Вже третя за день. По Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Чим небезпечний МіГ-31К

Варто зауважити, що винищувач МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Поки Україна має лише один тип протиповітряної оборони, який здатний збивати такі цілі. Це - батареї Patriot.

Радіус дії "Кинджала" охоплює всю територію України, тому щоразу під час зльоту МіГ-31К повітряну тривогу оголошують по всій країні.

Таких масштабних тривог в Україні лише за сьогодні було вже дві.

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