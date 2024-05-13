Вже третя за день. По Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

У всіх регіонах України сьогодні, 13 травня, вдень оголосили повітряну тривогу. Причиною є зліт російського МІГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Як написали у Повітряних силах, ракетна небезпека зараз у всіх регіонах України.
"Зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - уточнили військові.
Оновлено 16:57
Повітряні сили попередили про ракету у бік півдня України. Ймовірно, це "Кинджал".
Оновлено 17:13
Відбій тривоги в Україні через зліт МіГ-31К.
Варто зауважити, що винищувач МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Поки Україна має лише один тип протиповітряної оборони, який здатний збивати такі цілі. Це - батареї Patriot.
Радіус дії "Кинджала" охоплює всю територію України, тому щоразу під час зльоту МіГ-31К повітряну тривогу оголошують по всій країні.
Таких масштабних тривог в Україні лише за сьогодні було вже дві.
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