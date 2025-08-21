Вже не штрафують? Чи карають за неоновлення даних в ТЦК, коли пройшов термін

Чи штрафують за неоновлення даних зараз

18 травня 2024 року в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Він зобов’язує військовозобов’язаних, призовників і резервістів віком від 18 до 60 років актуалізувати свої військово-облікові дані. Зробити це потрібно було до 16 липня, в тому числі онлайн в додатку Резерв+.

У разі невиконання вимоги без поважних причин передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Втім, терміни, коли за неоновлення даних могли оштрафувати, вже пройшли, каже РБК-Україна Марія Ганіна.

"Вже не штрафують. Строк притягнення до адміністративної відповідальності за невчасне оновлення даних закінчився 17 липня 2025 року. Після цієї дати не мають права притягати до адміністративної відповідальності за дане правопорушення та накладати штраф. Однак якщо постанова вже була винесена до 17 липня 2025 року – сплачувати потрібно", – пояснює вона.

Водночас, як і раніше, військовозобов'язаних штрафують за неявку по повістці та за інші порушення військового обліку під час воєнного стану.

В Міноборони нагадують: обов’язок щодо оновлення даних залишається за громадянином у будь-якому випадку. Зокрема й після сплати штрафу. Ця процедура не потребує особистої присутності в ТЦК та СП.

Сплата штрафу онлайн: як знятися з розшуку

Штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК тепер можна сплатити онлайн в додатку Резерв+. Оплата дозволяє зняти статус "в розшуку".

Щоб скористатися послугою, потрібно:

встановити застосунок Резерв+;

у розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів ТЦК розгляне заяву та надішле постанову, після чого відкривається можливість сплатити штраф у розмірі 8500 грн (це 50% від повної суми).

На оплату відводиться 20 днів. Якщо цього не зробити, доведеться внести всю суму – 17 000 грн. У разі несплати ще протягом 20 днів штраф подвоюється і становить 34 000 грн.

Після оплати статус "у розшуку" знімається орієнтовно за чотири дні. Водночас це не виключає того, що вам надсилатимуть нові повістки. Систематичне ігнорування викликів може стати підставою для кримінальної відповідальності.