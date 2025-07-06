Вже шостий випадок: в російській Усть-Лузі підірвали танкер "тіньового флоту" з аміаком

Відомо, що під час робіт із завантаження аміаку на терміналі у порту сталося щонайменше два вибухи. Після цього танкер ліг на лівий борт та почав тонути. Пошкодження спричинили витік аміаку з танків.

Міністерство транспорту РФ вже визнало "незначний витік через інцидент під час завантаження". За даними російських офіційних органів, двадцять три члени екіпажу було евакуйовано з борту танкера, постраждалих нібито немає. Планується проведення водолазних робіт.

"Аварійні служби термінала нині займаються ліквідацією наслідків події... Подальше навантаження вантажу було оперативно зупинено", - сказано в офіційному повідомленні.

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