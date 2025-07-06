Уже шестой случай: в российской Усть-Луге взорвали танкер "теневого флота" с аммиаком

Известно, что во время работ по загрузке аммиака на терминале в порту произошло по меньшей мере два взрыва. После этого танкер лег на левый борт и начал тонуть. Повреждения вызвали утечку аммиака из танков.

Министерство транспорта РФ уже признало "незначительную утечку из-за инцидента во время загрузки". По данным российских официальных органов, двадцать три члена экипажа были эвакуированы с борта танкера, пострадавших якобы нет. Планируется проведение водолазных работ.

"Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия... Дальнейшая погрузка груза была оперативно остановлена", - сказано в официальном сообщении.

Танкер Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых островов и может принадлежать к "теневому флоту" российского режима. В Усть-Лугу судно прибыло из Бельгии.