Вже помирилися? Трамп і Маск зідзвоняться після гучної сварки, - Politico

Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск планують зідзвонитися у п'ятницю, 6 червня. Це станеться після їх гучної публічної сварки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, помічники Трампа переконували американського президента зосередитися на просуванні законопроєкту про бюджетні витрати, а не на особистому конфлікті.
Politico зазначає, що у Білому домі запланували на сьогодні телефонну розмову Трампа з Маском, щоб знизити напругу між ними.
Напередодні в інтерв'ю Politico Трамп прокоментував суперечку з Маском, заявивши: "О, все гаразд".
"Усе йде дуже добре, ніколи не було так добре", - сказав президент США, коли його запитали про гучний розрив відносин з Маском.
Конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом загострився через критику законопроєкту про податки та асигнування, який американський президент називає "великим прекрасним законом".
У своїй соцмережі Truth Social Трамп різко розкритикував Маск, який був спонсором його президентської кампанії.
У відповідь Ілон Маск заявив у X (Twitter), що саме завдяки йому Трамп виграв вибори. Крім того, Маск публічно згадав про зв'язки Трампа зі справою Джеффрі Епштайна, звинуваченого у торгівлі людьми для сексуальної експлуатації.
За даними ЗМІ, Маск також обурений через блокування адміністрацією Трампа призначення його союзника Джареда Айзекмана головою NASA.
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