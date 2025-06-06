Вже помирилися? Трамп і Маск зідзвоняться після гучної сварки, - Politico

За даними видання, помічники Трампа переконували американського президента зосередитися на просуванні законопроєкту про бюджетні витрати, а не на особистому конфлікті.

Politico зазначає, що у Білому домі запланували на сьогодні телефонну розмову Трампа з Маском, щоб знизити напругу між ними.

Напередодні в інтерв'ю Politico Трамп прокоментував суперечку з Маском, заявивши: "О, все гаразд".

"Усе йде дуже добре, ніколи не було так добре", - сказав президент США, коли його запитали про гучний розрив відносин з Маском.