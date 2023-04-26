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Вже передали 98% бронетехніки. Україна отримає все необхідне для наступу, - генерал США

Фото: генерал Крістофер Каволі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати вже передали понад 98 відсотків обіцяних бойових машин в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі.

"Я дуже впевнений, що ми доставили необхідний їм матеріал, і ми продовжуватимемо тримати лінії постачання відкритими для підтримки їхніх операцій", - сказав Каволі.

Він зауважив, що

Як повідомлялося, у Пентагоні запевнили, що танки Abrams надійдуть в Україну до кінця року.

Також найближчими тижнями на полігон Графенвер у Німеччині розпочнуться навчання українських бійців на американських танках Abrams.

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Сполучені Штати АмерикиЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України